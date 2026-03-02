Запланована подія 2

У Києві запустили безбар’єрний транспорт для ветеранів з інвалідністю

інвалід
Київ запустив транспорт для ветеранів з інвалідністю / Pixabay

У Києві стартувала спеціальна транспортна послуга для ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Сервіс забезпечує безбар’єрний доїзд до медичних, реабілітаційних і адміністративних установ і розрахований на тих, хто користується кріслом колісним, має ампутації або порушення зору, а також тимчасово обмежених у рухові.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Новий транспортний сервіс для ветеранів

Послугу організовано на базі Київ Мілітарі Хаб, і вона забезпечує безбар’єрний доступ до медичних, реабілітаційних та адміністративних установ.

Створення такого транспорту є частиною системної політики міста щодо підтримки ветеранів. "Повернення до цивільного життя — складний процес, що включає відновлення здоров’я, оформлення документів та пошук нових можливостей. Доступний транспорт - базова умова, яка допомагає не відчувати себе ізольованою. Ми прагнемо, щоб підтримка ветеранів у Києві була не декларативною, а реально полегшувала щоденне життя", - зазначилазаступниця голови КМДА з питань самоврядних повноважень Марина Хонда.

Автомобілі обладнані підйомниками для пасажирів на кріслах колісних і відповідають всім стандартам безпечного перевезення людей з інвалідністю.

Щоб скористатися послугою спеціалізованих перевезень для ветеранів і ветеранок з обмеженою мобільністю, необхідно подати до Київ Мілітарі Хаб відповідні документи:

  • заяву на отримання послуги (можна заповнити на місці або під час отримання послуги);
  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код (РНОКПП);
  • документ, що підтверджує статус: посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення УБД, довідка форми 6 або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
  • для осіб з інвалідністю внаслідок війни — витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування та індивідуальна програма реабілітації;
  • у разі тимчасової втрати мобільності — довідку лікарсько-консультативної комісії.

Заяву та документи можна надіслати онлайн у вигляді сканкопій на електронну адресу: [email protected].

Також можна звернутися до однієї з філій Київ Мілітарі Хаб:

  • вул. Хрещатик, 36;
  • Харківське шосе, 168-Ж;
  • вул. Івана Микитенка, 7-Б.

Нагадаємо, за останні три роки побільшало вакансій, які підходять для людей з інвалідністю. У грудні 2025 ророку, порівняно з липнем 2022 року, їхня кількість зросла втричі. 

Автор:
Ольга Опенько