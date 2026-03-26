Портативні зарядні станції для дітей з інвалідністю: уряд збільшує програму

Уряд виділив фінансування на ще 2 тисячі портативних зарядних станцій для родин, у яких є діти з інвалідністю підгрупи А. Це дозволить продовжити та розширити програму підтримки, забезпечуючи життєдіяльність дітей під час відключень електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Підтримка дітей з інвалідністю

Портативні станції отримають ті діти, чиє життя і здоров’я безпосередньо залежить від безперервного електропостачання. Під час відключень електроенергії такі родини опиняються під реальною загрозою для життя та здоров’я.

Раніше вже профінансували закупівлю та доставку 10 тисяч зарядних станцій ємністю приблизно 2 кВт·год. Тепер уряд ухвалив рішення збільшити до 30% частку бюджетних коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, які можуть спрямовуватися на придбання та доставку таких пристроїв. Це дозволить охопити більш широку кількість родин.

Закупівлю обладнання здійснює АТ "Фонд декарбонізації України", а доставку – АТ "Укрпошта". Після надходження станцій в Україну їх передають родинам відповідно до списків, сформованих Фондом.

Подати заявку на отримання портативної зарядної станції можна до 1 квітня 2026 року через територіальні органи Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України спільно з UNICEF оголосило про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн для дітей з інвалідністю підгрупи А у дев’яти областях країни.