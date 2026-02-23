Португальский единорог Talkdesk выходит на украинский рынок и присоединяется к "Дія.City"

Португальский единорог в сфере клиентского сервиса Talkdesk официально вышел на украинский рынок и стал резидентом "Дія.City". Платформа Talkdesk использует ИИ-агентов для автоматизации обработки обращений клиентов и взаимодействия с командами компаний в 100+ странах, работая в финансовом, медицинском, ритейле и государственном секторах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

CEO и основатель компании Тиаго Пайва отметил, что открытие украинского офиса позволит привлечь местные таланты и развивать инновации в сфере клиентского опыта. Украинский офис планирует нанять около 20 специалистов и будет заниматься R&D в направлении ИИ для платформы Talkdesk Customer Experience Automation.

Став резидентом "Дія.City", Talkdesk получает доступ к ряду преимуществ:

благоприятных налогов,

гибких форм сотрудничества со специалистами,

инструментов для привлечения венчурного инвестирования и гарантий защиты интеллектуальной собственности

На сегодняшний день к "Дія.City" присоединилось более 3 700 компаний из 143 000+ ІТ-специалистов, что создает мощный экосистемный эффект для развития бизнеса.

Расширение Talkdesk отмечает новый этап инноваций компании, ориентированной на внедрение скоординированной автоматизации клиентских операций и повышение эффективности бизнес-процессов.

Добавим, количество компаний-резидентов "Дія.City" за 2025 год выросло вдвое и достигло 3,7 тысячи по состоянию на начало февраля 2026 года. Подавляющее большинство новых участников – молодые компании, а почти 80% резидентов за время работы в правовом пространстве расширили свои команды.