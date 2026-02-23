Португальський єдиноріг Talkdesk виходить на український ринок і приєднується до "Дія.City"

Португальський єдиноріг у сфері клієнтського сервісу Talkdesk офіційно вийшов на український ринок і став резидентом "Дія.City". Платформа Talkdesk використовує ШІ-агентів для автоматизації обробки звернень клієнтів та взаємодії з командами компаній у 100+ країнах, працюючи у фінансовому, медичному, рітейл та державному секторах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

CEO та засновник компанії Тіаго Пайва зазначив, що відкриття українського офісу дозволить залучити місцеві таланти та розвивати інновації в сфері клієнтського досвіду. Український офіс планує найняти близько 20 фахівців і займатиметься R&D у напрямку ШІ для платформи Talkdesk Customer Experience Automation.

Ставши резидентом "Дія.City", Talkdesk отримує доступ до низки переваг:

сприятливих податків,

гнучких форм співпраці з фахівцями,

інструментів для залучення венчурного інвестування та гарантій захисту інтелектуальної власності.

На сьогодні до "Дія.City" приєдналося понад 3 700 компаній із 143 000+ ІТ-фахівців, що створює потужний екосистемний ефект для розвитку бізнесу.

Розширення Talkdesk в Україні відзначає новий етап інновацій компанії, орієнтованої на впровадження скоординованої автоматизації клієнтських операцій та підвищення ефективності бізнес-процесів.

Додамо, кількість компаній-резидентів “Дія.City” за 2025 рік зросла вдвічі й сягнула 3,7 тисячі станом на початок лютого 2026 року. Переважна більшість нових учасників - молоді компанії, а майже 80% резидентів за час роботи в правовому просторі розширили свої команди.