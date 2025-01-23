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Порядок привлечения коммерческих агентов для платежных услуг изменится: что предлагают в НБУ

Порядок привлечения коммерческих агентов для платежных услуг изменится: что предлагают в НБУ
Национальный банк предлагает для общественного обсуждения проект постановления.

Национальный банк предлагает изменить порядок привлечения коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, планируется уточнить основания для отказа во внесении сведений о коммерческом агенте в Реестр платежной инфраструктуры или для отмены его регистрации, в частности, в случае применения мер воздействия.

В этой связи Национальный банк предлагает для общественного обсуждения проект постановления Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в Положение о привлечении коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг".

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 05 февраля 2025 включительно.

О привлечении коммерческих агентов

Привлечение коммерческих агентов происходит через внесение их в Реестр платежной инфраструктуры.

Коммерческий агент действует от имени, в интересах, под контролем и за счет лица, которое он представляет при оказании платежных услуг на основе заключенного договора.

Банк, платежное учреждение, получившие право на осуществление деятельности по предоставлению финансовых платежных услуг для их предоставления, имеют право привлекать коммерческих агентов исключительно для приема наличных.

Эмитент электронных денег может привлекать агентов только для распространения, обмена и погашения электронных денег.

Эмитент платежных инструментов может использовать агентов только для распространения своих платежных инструментов.

Коммерческим агентом может быть предприятие (гражданин или юридическое лицо), который по полномочию, основанному на агентском договоре, осуществляет коммерческое посредничество.

Не являются коммерческими агентами предприниматели, действующие хоть и в чужих интересах, но от собственного имени.

Напомним, в декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876 по сравнению с 892 в ноябре. Количество банков осталось неизменным – 62. При этом пять новых компаний вышли на рынок, а 21 было исключено из реестра.

Автор:
Ольга Опенько