Порядок залучення комерційних агентів для платіжних послуг зміниться: що пропонують в НБУ

Національний банк України пропонує змінити порядок залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Так, планується уточнити підстави для відмови в внесенні відомостей про комерційного агента до Реєстру платіжної інфраструктури або для скасування його реєстрації, зокрема, у разі застосування заходів впливу.

У зв’язку з цим Національний банк пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг".

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 05 лютого 2025 року включно.

Про залучення комерційних агентів

Залучення комерційних агентів відбувається через внесення їх до Реєстру платіжної інфраструктури.

Комерційний агент діє від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок особи, яку він представляє під час надання платіжних послуг на основі укладеного договору.

Банк, платіжна установа, які отримали право на провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг для їх надання мають право залучати комерційних агентів виключно для приймання готівки.

Емітент електронних грошей може залучати агентів тільки для розповсюдження, обміну та погашення електронних грошей.

Емітент платіжних інструментів може використовувати агентів лише для розповсюдження своїх платіжних інструментів.

Комерційним агентом може бути суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво. Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені.

Нагадаємо, у грудні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 876, порівняно з 892 у листопаді. Кількість банків залишилася незмінною – 62. При цьому п’ять нових компаній вийшли на ринок, а 21 була виключена з реєстру.