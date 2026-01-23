После слов Зеленского, почему Путин до сих пор не в тюрьме, ЕС выделил первые 10 млн евро на спецтрибунал для лидеров России

Европейский Союз выделил первые 10 миллионов евро на создание специального трибунала для лидеров России, совершивших вооруженную агрессию против Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Она заявила о первом финансовом вкладе ЕС в работу спецтрибунала и подписании с Советом Европы соответствующего соглашения.

"ЕС выделил первые 10 миллионов евро на создание нового Специального трибунала для преследования российских лидеров за их роль в войне Москвы против Украины", – написала Каллас.

Она добавила, что россияне несут ответственность за эту войну и должны быть привлечены к ответственности, а безнаказанность здесь недопустима.

Зеленский в Давосе упрекнул ЕС в том, что Путин до сих пор не в тюрьме

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января упрекнул ЕС в том, что на четвертом году полномасштабной войны РФ против Украины лидер РФ Владимир Путин до сих пор не находится в тюрьме.

"Из-за позиции США люди избегают темы Международного уголовного суда. До сих пор нет и прогресса по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины. Было много встреч, а результата нет", - сказал президент.

Он заявил, что "слишком часто в Европе что-то другое более насущное, чем правосудие".

"Состоялось много встреч, но Европа до сих пор не дошла даже до момента, чтобы иметь помещение для трибунала, с персоналом и реальной работой внутри. Чего не хватает времени или политической воли?" - сказал Зеленский.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп провел операцию в Венесуэле и ее глава Николас Мадуро был арестован.

"Были разные мнения об этом. Но факт является фактом - Мадуро в суде в Нью-Йорке. Извините, но Путин не в суде. И это на четвертом году большой войны в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 25 июня 2025 года Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании Специального трибунала о преступлении агрессии против Украины. Документ определяет правовую основу функционирования трибунала, который станет отдельным субъектом международного права внутри Совета Европы.

Уже 1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, заключенной между Украиной и Советом Европы.