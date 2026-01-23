Після слів Зеленського, чому Путін досі не в тюрмі, ЄС виділив перші 10 млн євро на спецтрибунал для лідерів Росії

Європейський Союз виділив перші 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу для лідерів Росії, які вчинили збройну агресію проти України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Вона заявила про перший фінансовий внесок ЄС у роботу спецтрибуналу і підписання з Радою Європи відповідної угоди.

"ЄС виділив перші 10 мільйонів євро на створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів за їхню роль у війні Москви проти України", - написала Каллас.

Вона додала, що росіяни несуть відповідальність за цю війну і мають бути притягнуті до відповідальності, а безкарність тут є неприпустимою.

Зеленський в Давосі дорікнув ЄС за те, що Путін досі не в тюрмі

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 22 січня дорікнув ЄС за те, що на четвертому році повномасштабної війни РФ проти України лідер РФ Володимир Путін досі не у тюрмі.

"Через позицію США люди уникають теми Міжнародного кримінального суду. Досі немає й прогресу щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Було багато зустрічей, а результату немає", - сказав президент.

Він заявив, що "занадто часто в Європі щось інше є більш нагальним, ніж правосуддя".

"Відбулося багато зустрічей, але Європа досі не дійшла навіть до моменту, щоб мати приміщення для трибуналу, з персоналом і реальною роботою всередині. Чого бракує — часу чи політичної волі?" — сказав Зеленський.

Він нагадав, що президент США Дональд Трамп провів операцію у Венесуелі й її очільника Ніколаса Мадуро було заарештовано.

"Були різні думки про це. Але факт є фактом — Мадуро в суді в Нью-Йорку. Вибачте, але Путін не в суді. І це на четвертому році великої війни в Європі", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 25 червня 2025 року Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Документ визначає правову основу функціонування трибуналу, який стане окремим суб’єктом міжнародного права в межах Ради Європи.

Вже 1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, укладеної між Україною та Радою Європи.