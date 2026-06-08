После удара дрона срок возобновления работы хранилища отработанного ядерного топлива возле Чернобыля пока неизвестен

Удар российского дрона по Центральному хранилищу отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) вблизи Чернобыльской АЭС 7 июня нанес значительные структурные повреждения части здания приема топлива, поэтому срок восстановления работы объекта пока неизвестен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что эксперты агентства осмотрели последствия удара дрона по Центральному хранилищу отработанного ядерного топлива вблизи Чернобыльской АЭС, зафиксировав значительные повреждения части здания приема топлива и расположенный там офис МАГАТЭ.

Команда МАГАТЭ зафиксировала повреждение фасада здания, стен и лестничной клетки, а на земле были разбросаны осколки стекла, обломки кирпича и другой мусор. В МАГАТЭ подтвердили, что уровни радиации на объекте остаются в норме, что свидетельствует об отсутствии радиоактивного загрязнения в результате инцидента.

Фото: СБУ

Возможные последствия удара

В МАГАТЭ отмечают, что отработанное топливо хранилось в контейнерах в нескольких сотнях метров от поврежденного здания, тогда как другие, более близкие к нему, были пустыми.

Пока остается непонятным, когда объект снова сможет приступить к принятию отработанного топлива с действующих АЭС Украины.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гроси заявил, что это был чрезвычайно тревожный инцидент, едва не приведший к нарушению ядерной безопасности.

"Нападение на объект, где хранятся большие объемы ядерных материалов - это как игра с огнем, и такого никогда не должно случаться", - подчеркнул Гроси.

Он добавил, что МАГАТЭ будет продолжать расследование инцидента.

Эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная в эфире "Эспрессо" отметила, что контейнеры в которых хранятся ядерные отходы проектировались с учетом экстремальных нагрузок, в том числе падения самолета. Но они не рассчитаны на взрывное действие. Она также отметила, что в случае прямого попадания дрона со взрывчаткой последствия остаются неопределенными.

Атака дрона 7 июня

Напомним, 7 июня 2026 года в 02:10 в результате попадания российского дрона на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) вблизи Чернобыльской атомной электростанции было частично разрушено здание приема контейнеров.

Пожар был ликвидирован в течение часа силами и средствами пожарно-спасательного отряда мобильной оперативной группы.

Указанный объект предназначен для долгосрочного безопасного хранения отработанного ядерного топлива из реакторов украинских атомных электростанций.

Напомним, только 28 мая НАЭК "Энергоатом" получил лицензию на эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).



