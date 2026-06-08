Після удару дрону термін відновлення роботи сховища відпрацьованого ядерного палива біля Чорнобиля наразі невідомий

Удар російського дрона по Центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) поблизу Чорнобильської АЕС 7 червня спричинив значні структурні пошкодження частини будівлі прийому палива тому термін відновлення роботи об’єкту наразі невідомий.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що експерти агенства оглянули наслідки удару дрона по Центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС, зафіксувавши значні пошкодження частини будівлі приймання палива та розташований там офіс МАГАТЕ.

Команда МАГАТЕ зафіксувала пошкодження фасаду будівлі, стін та сходової клітки, а на землі були розкидані осколки скла, уламки цегли та інше сміття. У МАГАТЕ підтвердили, що рівні радіації на об'єкті залишаються в нормі, що свідчить про відсутність радіоактивного забруднення внаслідок інциденту.

Фото: СБУ

Можливі наслідки удару

У МАГАТЕ зауважують, що відпрацьоване паливо зберігалося в контейнерах за кілька сотень метрів від пошкодженої будівлі, тоді як інші, ближчі до нього, були порожніми.

Поки залишається незрозумілим, коли об'єкт знову зможе почати приймати відпрацьоване паливо з діючих АЕС України.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі заявив, що це був надзвичайно тривожний інцидент, який ледь не призвів до порушення ядерної безпеки.

"Напад на об'єкт, де зберігаються великі обсяги ядерних матеріалів, – це як гра з вогнем, і такого ніколи не повинно траплятися", – наголосив Гросі.

Він додав, що МАГАТЕ продовжуватиме розслідування інциденту.

Експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в ефірі "Еспресо" зауважила, що контейнери в яких зберігаються ядерні відходи проєктувалися з урахуванням екстремальних навантажень, зокрема падіння літака. Але вони не розраховані на вибухову дію. Вона також зауважила, що у разі прямого влучання дрона з вибухівкою наслідки залишаються невизначеними.

Атака дрона 7 червня

Нагадаємо, 7 червня 2026 року о 02:10 внаслідок влучання російського дрону на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) поблизу Чорнобильської атомної електростанції було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів.

Пожежу було ліквідовано протягом години силами та засобами пожежно-рятувального загону, мобільної оперативної групи.

Зазначений об'єкт призначений для довгострокового безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива з реакторів українських атомних електростанцій.

Нагадаємо, лише 28 травня НАЕК "Енергоатом" отримав ліцензію на експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).



