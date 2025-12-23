- Категория
После вмешательства БЭБ агротрейдер перечислил более 14,5 млн грн неуплаченных налогов: детали расследования
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области разоблачили попытку уклонения от налогов в особо крупных размерах. Агротрейдер пытался незаконно экспортировать в Турцию и Румынию 7,5 тысячи тонн соевых бобов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Для реализации плана фигуранты использовали поддельные документы по происхождению товара. Чтобы создать иллюзию легального бизнеса, они привлекли цепь снабжения фиктивных предприятий и подставных ФЛП. В результате таких манипуляций государство недополучило 14,5 млн грн налогов.
Обыски и изъятие имущества
Правоохранители сработали на опережение. В ходе обысков, прошедших в Одесском порту и на зерновых терминалах в Черновицкой области, были изъяты большие объемы продукции:
- более 6 тыс. тонн сои, которая уже была загружена на судно;
- 1,6 тыс. тонн соевых бобов, находившихся в 32 железнодорожных вагонах.
Общая рыночная стоимость заблокированного товара превысила 103 млн. грн. Именно эти решительные действия подтолкнули предприятие к сотрудничеству.
Возмещение и последствия
Поняв серьезность доказательной базы, агротрейдер добровольно перечислил все 14,5 млн. грн неуплаченных налогов в государственный бюджет. Средства уже официально засчитаны.
Несмотря на возмещение ущерба, расследование по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уклонение от уплаты налогов" продолжается. Детективы устанавливают всех участников преступной группы, которые помогали в оформлении фиктивных операций и подделке документов.
Ранее сообщалось, что детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (ТУ БЭБ) в Одесской области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от уплаты налогов компанией, специализирующейся на производстве мукомольно-крупяной продукции.