Після втручання БЕБ агротрейдер перерахував понад 14,5 млн грн несплачених податків: деталі розслідування

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області викрили спробу ухилення від податків в особливо великих розмірах. Агротрейдер намагався незаконно експортувати до Туреччини та Румунії 7,5 тисяч тонн соєвих бобів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Для реалізації плану фігуранти використовували підроблені документи про походження товару. Щоб створити ілюзію легального бізнесу, вони залучили ланцюг постачання з фіктивних підприємств та підставних ФОПів. Внаслідок таких маніпуляцій держава недоотримала 14,5 млн грн податків.

Обшуки та вилучення майна

Правоохоронці спрацювали на випередження. Під час обшуків, що пройшли в Одеському порту та на зернових терміналах у Чернівецькій області, було вилучено великі обсяги продукції:

понад 6 тис. тонн сої, яка вже була завантажена на судно;

1,6 тис. тонн соєвих бобів, що знаходилися у 32 залізничних вагонах.

Загальна ринкова вартість заблокованого товару перевищила 103 млн грн. Саме ці рішучі дії підштовхнули підприємство до співпраці.

Відшкодування та наслідки

Зрозумівши серйозність доказової бази, агротрейдер добровільно перерахував усі 14,5 млн грн несплачених податків до державного бюджету. Кошти вже офіційно зараховані.

Попри відшкодування збитків, розслідування за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України "Умисне ухилення від сплати податків" триває. Наразі детективи встановлюють усіх учасників злочинної групи, які допомагали в оформленні фіктивних операцій та підробці документів.

Раніше повідомлялося, що детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків компанією, що спеціалізується на виробництві борошномельно-круп’яної продукції.