Пошлины на авто упадут со 110% до 10%: Индия и ЕС подписали историческое торговое соглашение

Нарендра Моди, Урсула фон дер Ляен
Индия и ЕС подписали историческое торговое соглашение/ Ursula von der Leyen/Х

Индия и Европейский Союз объявили о завершении переговоров по масштабному торговому соглашению.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Целью документа является создание стабильной альтернативы на фоне нестабильных торговых отношений с США.

Стороны рассчитывают, что благодаря отмене или существенному снижению пошлин экспорт Евросоюза в Индию удвоится к 2032 году, что позволит европейским компаниям ежегодно экономить около 4 миллиардов евро.

Официальное подписание соглашения между Индией и ЕС состоится после юридической проверки, которая, как ожидается, продлится пять-шесть месяцев, сообщил индийский чиновник, осведомленный по этому вопросу.

Снижение пошлин

Министерство торговли Индии заявило, что ЕС сократит тарифы на 99,5% товаров, торговавших в течение семи лет, при этом тарифы будут сведены к нулю на индийские морские товары, изделия из кожи и текстиля, химикаты, резину, базовые металлы, драгоценные камни и ювелирные изделия.

Со своей стороны, Индия откроет свой закрытый рынок, существенно снизив пошлины на европейские автомобили со 110% до 10% в течение пяти лет, что будет выгодно таким европейским автопроизводителям, как Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz и BMW.

Кроме того, Нью-Дели немедленно снизит тарифы на алкогольные напитки, такие как вина, со 150% до 75%, которые постепенно будут снижены до 20%. Тарифы на крепкие напитки будут снижены до 40%, сообщил ЕС.

Ответ на политику Вашингтона

Заключение соглашения стало частью глобальной стратегии Брюсселя и Нью-Дели по защите от непредсказуемой торговой политики Дональда Трампа.

Активизация продолжавшихся с перерывами с 2022 года переговоров была спровоцирована введением США 50-процентных тарифов на индийские товары и угрозами в адрес европейских союзников.

Для Индии этот пакт является возможностью компенсировать потери на американском рынке, тогда как для ЕС это очередной шаг в расширении сети партнерств после недавних соглашений с блоком Меркосур и другими странами.

Накануне высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что персонал военно-морских операций ЕС "Аталанта" и "Аспидес" впервые принял участие в параде по случаю Дня Республики в Нью-Дели, как "символ углубления связей".

Автор:
Татьяна Бессараб