Мита на авто впадуть зі 110% до 10%: Індія та ЄС підписали історичну торговельну угоду

Індія та Європейський Союз оголосили про завершення переговорів щодо масштабної торговельної угоди.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Документ має на меті створити стабільну альтернативу на тлі нестабільних торговельних відносин зі США.

Сторони розраховують, що завдяки скасуванню або суттєвому зниженню мит експорт Євросоюзу до Індії подвоїться до 2032 року, що дозволить європейським компаніям щорічно заощаджувати близько 4 мільярдів євро.

Офіційне підписання угоди між Індією та ЄС відбудеться після юридичної перевірки, яка, як очікується, триватиме п'ять-шість місяців, повідомив індійський урядовець, обізнаний з цим питанням.

Зниження мит

Міністерство торгівлі Індії заявило, що ЄС скоротить тарифи на 99,5% товарів, якими торгували протягом семи років, при цьому тарифи будуть зведені до нуля на індійські морські товари, вироби зі шкіри та текстилю, хімікати, гуму, базові метали, дорогоцінні камені та ювелірні вироби.

Зі свого боку, Індія відкриє свій закритий ринок, суттєво знизивши мита на європейські автомобілі зі 110% до 10% протягом п’яти років, що буде вигідно для таких європейських автовиробників, як Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz та BMW.

Крім того, Нью-Делі негайно зменшить тарифи на алкогольні напої, такі як вина, зі 150% до 75%, які поступово будуть знижені до 20%. Тарифи на міцні напої будуть знижені до 40%, повідомив ЄС.

Відповідь на політику Вашингтона

Укладення угоди стало частиною глобальної стратегії Брюсселя та Нью-Делі щодо захисту від непередбачуваної торговельної політики Дональда Трампа.

Активізація переговорів, що тривали з перервами з 2022 року, була спровокована запровадженням США 50-відсоткових тарифів на індійські товари та погрозами на адресу європейських союзників.

Для Індії цей пакт є можливістю компенсувати втрати на американському ринку, тоді як для ЄС — це черговий крок у розширенні мережі партнерств після нещодавніх угод із блоком Меркосур та іншими країнами.

Напередодні висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що персонал військово-морських операцій ЄС "Аталанта" та "Аспідес" вперше взяв участь у параді з нагоди Дня Республіки в Нью-Делі, як "символ поглиблення зв'язків".