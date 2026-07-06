Послы G7 и НБУ обсудили программу МВФ

Послы стран G7 подтвердили поддержку независимости Национального банка Украины во время встречи с главой НБУ Андреем Пышным. Стороны обсудили макроэкономическую устойчивость, роль регулятора и реализацию программы Международного валютного фонда.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщения дипломатов стран G7 в соцсети X.

"Послы стран G7 встретились с главой Национального банка Украины Андреем Пышным и обсудили макроэкономическую стабильность, роль НБУ и реализацию Украиной программы МВФ. Послы подтвердили поддержку независимости Национального банка Украины", - отметили дипломаты.

Ранее Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина передала все необходимые документы для проведения заседания совета директоров МВФ. Его планируется провести до 20 июля.

Отметим, представители Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первого просмотра четырехлетней программы EFF. Это решение открывает Украине доступ к финансированию в $690 млн в рамках программы общим объемом в $8,1 млрд после выполнения ключевых индикативных целей.