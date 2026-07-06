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Посли G7 та НБУ та обговорили програму МВФ

Посли G7 та НБУ та обговорили програму МВФ
Посли G7 та НБУ та обговорили програму МВФ

Посли країн G7 підтвердили підтримку незалежності Національного банку України під час зустрічі з головою НБУ Андрієм Пишним. Сторони обговорили макроекономічну стабільність, роль регулятора та реалізацію програми Міжнародного валютного фонду.

Про це інформує Delo.ua, з посиланням на повідомлення дипломатів країн G7 у соцмережі X.

"Посли країн G7 зустрілися з головою Національного банку України Андрієм Пишним й обговорили макроекономічну стабільність, роль НБУ та реалізацію Україною програми МВФ. Посли підтвердили підтримку незалежності Національного банку України", — зазначили дипломати.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна передала всі необхідні документи для проведення засідання ради директорів МВФ. Його планують провести до 20 липня.

Зауважимо, представники Міжнародного валютного фонду та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF. Це рішення відкриває Україні доступ до фінансування у $690 млн в межах програми загальним обсягом $8,1 млрд після виконання ключових індикативних цілей.

Автор:
Тетяна Гойденко