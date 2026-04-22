Поставки тайваньских дронов в Европу рекордно выросли из-за войны в Украине

FPV-дроны, НРК, Overland Defense
Экспорт тайваньских дронов в Европу в первом квартале 2026 года превысил общий объем поставок за весь прошлый год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Nikkei Asia.

В январе-марте Тайвань поставил в европейские страны 136 тыс. беспилотников, тогда как за весь 2025 год этот показатель составил 107 тыс. единиц. При этом в прошлом году экспорт вырос более чем в 40 раз по сравнению с 2024 годом.

Ключевыми направлениями стали Poland и Czech Republic, рассматриваемые как логистические хабы для дальнейшего реэкспорта в Украину. Часть дронов закупают частные структуры, после чего передают украинской стороне.

Несмотря на стремительный рост Тайвань пока не стал главным поставщиком беспилотников для Европы. За первые три квартала 2025 он занимал четвертое место среди поставщиков Польши и второе на рынке импорта Чехии по стоимости. Основным поставщиком для обеих стран оставался Китай.

Аналитики отмечают, что большинство тайваньских дронов относятся к сегменту недорогих малогабаритных аппаратов. Отрасль сталкивается со структурными проблемами: зависимостью от иностранных технологий, ограниченными производственными мощностями и использованием китайского сырья для отдельных компонентов.

В то же время Тайвань активно развивает сектор беспилотников как элемент собственной оборонной стратегии и усиливает сотрудничество с Ukraine. Речь идет о поставках комплектующих, а также о создании совместных производств.

В 2024 году участники рынка сформировали консорциум Taiwan Excellence Drone International Business Opportunities Alliance. В сентябре 2025 года он подписал меморандум с украинским кластером дронов, что стало первым публично объявленным сотрудничеством между сторонами.

Эксперты также отмечают попытки сформировать альтернативную цепь поставки без участия Китая. В то же время, отсутствие единых стандартов сертификации беспилотников в ЕС затрудняет выход тайваньских производителей на европейский рынок.

Отметим, бум искусственного интеллекта вывел фондовый рынок Тайваня на седьмое место в мире. Спрос на чипы компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) позволил острову обойти по рыночной стоимости Великобританию.

Автор:
Татьяна Гойденко