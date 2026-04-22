Поставки тайванських дронів до Європи рекордно зросли через війну в Україні

FPV-дрони, НРК, Overland Defense
Експорт тайванських дронів до Європи у першому кварталі 2026 року перевищив загальний обсяг поставок за весь минулий рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Nikkei Asia.

У січні-березні Тайвань поставив до європейських країн 136 тис. безпілотників, тоді як за весь 2025 рік цей показник становив 107 тис. одиниць. При цьому торік експорт зріс більш ніж у 40 разів порівняно з 2024 роком.

Ключовими напрямками стали Poland та Czech Republic, які розглядаються як логістичні хаби для подальшого реекспорту в Україну. Частину дронів закуповують приватні структури, після чого передають українській стороні.

Попри стрімке зростання, Тайвань поки не став головним постачальником безпілотників для Європи. За перші три квартали 2025 року він посідав четверте місце серед постачальників Польщі та друге на ринку імпорту Чехії за вартістю. Основним постачальником для обох країн залишався China.

Аналітики зазначають, що більшість тайванських дронів належать до сегмента недорогих малогабаритних апаратів. Водночас галузь стикається зі структурними проблемами: залежністю від іноземних технологій, обмеженими виробничими потужностями та використанням китайської сировини для окремих компонентів.

Разом із цим Тайвань активно розвиває сектор безпілотників як елемент власної оборонної стратегії та посилює співпрацю з Ukraine. Йдеться про постачання комплектуючих, а також створення спільних виробництв.

У 2024 році учасники ринку сформували консорціум Taiwan Excellence Drone International Business Opportunities Alliance. У вересні 2025 року він підписав меморандум з українським кластером дронів, що стало першою публічно оголошеною співпрацею між сторонами.

Експерти також наголошують на спробах сформувати альтернативний ланцюг постачання без участі Китаю. Водночас відсутність єдиних стандартів сертифікації безпілотників у ЄС ускладнює вихід тайванських виробників на європейський ринок.

Зауважимо, бум штучного інтелекту вивів фондовий ринок Тайваню на сьоме місце у світі. Попит на чипи компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) дозволив острову обійти за ринковою вартістю Велику Британію.

Автор:
Тетяна Гойденко