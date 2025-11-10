Поставщики угрожают перенаправить газ из Европы из-за новых экологических правил ЕС

ЕС рискует столкнуться с дефицитом газа и потерять критически важных поставщиков в преддверии полного запрета на российское топливо. Энергетическая отрасль жестко предупредила Брюссель о необходимости немедленно изменить новые правила контроля за выбросами метана.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Что требует ЕС

Закон о метане обязывает всех импортеров топлива учитывать утечки в своих цепях поставки.

Метан, основной компонент газа, обладает в 80 раз большим потенциалом глобального потепления, чем углекислый газ в течение 20-летнего периода, что делает его сокращение критически важной частью борьбы с изменением климата.

Закон о цепях поставок и правилах выбросов метана вступят в силу в 2027 году, в том же году, когда ЕС введет полный запрет на российский газ.

Регламент будет применяться ко всем грузам, поступающим в блок и заключенным после 4 августа 2024 года. Многие компании говорят, что они останутся во взвешенном состоянии, не зная, соответствуют ли уже заключенные поставки требованиям.

Почему отрасль протестует?

Но нефтегазовая промышленность утверждает, что соблюдать закон будет невозможно, поскольку он требует от компаний отслеживать происхождение каждой молекулы в партии — что является значительной проблемой в таких странах, как США, где есть тысячи небольших газовых месторождений, объединяющих свою добычу в крупные трубопроводы, пишет FT.

Газовые грузы могут быть перенаправлены с европейских рынков на другие, если Еврокомиссия не внесет существенных поправок в регламент о метане, который вступает в силу в 2027 году, заявил Андреас Гут, генеральный секретарь Eurogas (в которую входят BP, Shell и TotalEnergies).

Гут отметил, что это может поставить под угрозу энергетическую безопасность блока, отчуждая альтернативных поставщиков в то время, когда ЕС нужно будет заменить около 50 миллиардов кубических метров остального российского импорта. Согласно данным Европейской комиссии, Европа импортировала около 273 миллиардов кубических метров газа в 2024 году.

Напомним, ЕС планирует полностью отказаться от российского газа и нефти до 2028 года. В первом полугодии 2025 года цены на газ для домохозяйств в Европейском Союзе продемонстрировали значительное снижение, сигнализируя о возвращении к сезонным колебаниям, характерным для периода до энергетического кризиса 2022 года.