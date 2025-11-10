Постачальники погрожують перенаправити газ з Європи через нові екологічні правила ЄС

ЄС ризикує зіткнутися з дефіцитом газу та втратити критично важливих постачальників напередодні повної заборони на російське паливо. Енергетична галузь жорстко попередила Брюссель про необхідність негайно змінити нові правила щодо контролю за викидами метану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Що вимагає ЄС

Закон про метан зобов'язує всіх імпортерів палива враховувати витоки у своїх ланцюгах постачання.

Метан, основний компонент газу, має у 80 разів більший потенціал глобального потепління, ніж вуглекислий газ протягом 20-річного періоду, що робить його скорочення критично важливою частиною боротьби зі зміною клімату.

Закон про ланцюги поставок та правила викидів метану набудуть чинності у 2027 році, того ж року, коли ЄС запровадить повну заборону на російський газ.

Регламент застосовуватиметься до всіх вантажів, що надходять до блоку та були укладені після 4 серпня 2024 року. Багато компаній кажуть, що вони залишаться у підвішеному стані, не знаючи, чи відповідають уже укладені ними поставки вимогам.

Чому галузь протестує?

Але нафтогазова промисловість стверджує, що дотримуватися закону буде неможливо, оскільки він вимагає від компаній відстежувати походження кожної молекули у партії — що є значною проблемою в таких країнах, як США, де є тисячі невеликих газових родовищ, що об'єднують свій видобуток у великі трубопроводи, пише FT.

Газові вантажі можуть бути перенаправлені з європейських ринків на інші, якщо Єврокомісія не внесе суттєвих правок до регламенту про метан, який набуває чинності у 2027 році, заявив Андреас Гут, генеральний секретар Eurogas (до якої входять BP, Shell та TotalEnergies).

Гут зауважив, що це може поставити під загрозу енергетичну безпеку блоку, відчужуючи альтернативних постачальників у той час, коли ЄС потрібно буде замінити близько 50 мільярдів кубічних метрів решти російського імпорту. Згідно з даними Європейської комісії, Європа імпортувала приблизно 273 мільярди кубічних метрів газу у 2024 році.

Нагадаємо, ЄС планує повністю відмовитися від російських газу і нафти до 2028 року. У першому півріччі 2025 року ціни на газ для домогосподарств у Європейському Союзі продемонстрували значне зниження, сигналізуючи про повернення до сезонних коливань, характерних для періоду до енергетичної кризи 2022 року.