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Новости
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Поступления единого взноса выросли на 90,7 млрд грн в год

гривны
ЕСВ вырос почти на 19% / Shutterstock

За январь-сентябрь 2026 г. поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 569,9 млрд грн. Это на 18,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда было уплачено 479,2 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-центр Налоговой службы.

Украинцы увеличили уплату ЕСВ

Единый социальный вклад является одним из ключевых обязательных платежей, от поступления которого зависит стабильность системы государственного социального страхования. Его платят работодатели, физические лица-предприниматели и самозанятые.

Средства ЕСВ направляются на финансирование пенсий, выплат по больничным и в связи с беременностью и родами, пособия по безработице и другим видам социального обеспечения.

В то же время уплата взноса имеет непосредственное значение и для самих плательщиков. Именно за счет уплаченного ЕСВ формируется страховой стаж, который в будущем будет определять право человека на пенсию и влиять на его размер.

Таким образом, за девять месяцев 2026 года поступления ЕСВ увеличились на 90,7 млрд. грн. по сравнению с прошлогодним показателем.

Напомним, список "Клуба белого бизнеса" ДПС вырос до 9 706 участников. За последний квартал к нему добавили 1656 бизнесов, в то же время 1206 компаний и ФЛП исключили из списка. Около 60% новых участников попали в клуб впервые.

Автор:
Ольга Опенько

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