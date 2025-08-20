Потенциальное мирное соглашение: около десяти стран готовы направить войска в Украину – Bloomberg

Около десяти стран готовы направить войска в Украину в рамках потенциального мирного соглашения, предусматривающего отправку европейских войск.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Отмечается, что на этой неделе должен быть сформирован пакет гарантий безопасности Украины. Это стало возможным после того, как европейские лидеры получили поддержку президента Дональда Трампа по плану отправки европейских войск в Украину.

После саммита в Белом доме, где США взяли на себя более жесткие обязательства по гарантиям, европейские чиновники спешат усилить позиции Киева перед возможной встречей президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Во вторник состоялась встреча европейских чиновников, где обсуждался план отправки британских и французских войск в Украину, в том числе их численность и место дислокации. По словам источников, близких к переговорам, около 10 стран готовы направить свои войска в Украину. Однако характер какой-либо поддержки США остается неясным.

Президент Трамп в комментарии Fox News отметил, что США готовы помогать Европе в разных вопросах, особенно в "воздушных перевозках", хотя и исключил присутствие американских войск на местах.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт подтвердила, что Трамп поручил своей команде по национальной безопасности координировать действия с европейскими партнерами и продолжать сотрудничество с Украиной и Россией.

Британское правительство сообщило, что европейские и американские военные представители встретятся в ближайшие дни для уточнения "надежных гарантий безопасности" и подготовки к возможному развертыванию сил.

Хотя европейские лидеры считают встречу в Белом доме прорывом, некоторые чиновники остаются скептически настроенными по поводу перспектив мирного соглашения, а также того, будет ли гарантий достаточно, чтобы сдержать Путина, сообщает Bloomberg.

Согласно разрабатываемому плану, первый этап предусматривает усиление украинских вооруженных сил путем тренировок и подкреплений. Эти силы, состоящие преимущественно из европейских войск, будут размещены на Украине, но подальше от линии фронта. Великобритания и Франция готовы направить сотни своих солдат.

Дальнейшая часть плана поддержки Украины предусматривает определенные действия со стороны США, которые будут заключаться в обмене разведданными, наблюдении за границей, поставках вооружений и, возможно, ПВО.

Напомним, 18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Ранее, во время встречи в Овальном кабинете, Трамп не исключил возможности отправки американских военных в Украину для поддержки потенциального мирного соглашения.