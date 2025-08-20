Потенційна мирна угода: близько десяти країн готові направити війська в Україну – Bloomberg

Близько десяти країн готові направити війська в Україну в рамках потенційної мирної угоди, яка передбачає відправку європейських військ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Зазначається, що цього тижня має бути сформований пакет гарантій безпеки для України. Це стало можливим після того, як європейські лідери отримали підтримку президента Дональда Трампа щодо плану відправлення європейських військ в Україну.

Після саміту в Білому домі, де США взяли на себе твердіші зобов'язання щодо гарантій, європейські чиновники поспішають посилити позиції Києва перед можливою зустріччю президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

У вівторок відбулася зустріч європейських посадовців, де обговорювався план відправлення британських та французьких військ в Україну, зокрема їхня чисельність та місце дислокації. За словами джерел, близьких до переговорів, близько 10 країн готові направити свої війська до України. Проте характер будь-якої підтримки США залишається неясним.

Президент Трамп у коментарі Fox News зазначив, що США готові допомагати Європі в різних питаннях, особливо в "повітряних перевезеннях", хоча й виключив присутність американських військ на місцях.

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт підтвердила, що Трамп доручив своїй команді з національної безпеки координувати дії з європейськими партнерами та продовжувати співпрацю з Україною та Росією.

Британський уряд повідомив, що європейські та американські військові представники зустрінуться найближчими днями для уточнення "надійних гарантій безпеки" та підготовки до можливого розгортання сил.

Хоча європейські лідери вважають зустріч у Білому домі проривом, деякі чиновники залишаються скептично налаштованими щодо перспектив мирної угоди, а також того, чи буде гарантій достатньо, щоб стримати Путіна, повідомляє Bloomberg.

Згідно з планом, що розробляється, перший етап передбачає посилення українських збройних сил шляхом тренувань і підкріплень. Ці сили, що складаються переважно з європейських військ, будуть розміщені в Україні, але подалі від лінії фронту. Британія та Франція готові направити сотні своїх солдатів.

Подальша частина плану підтримки України передбачає певні дії з боку США, які полягатимуть в обміні розвідданими, спостереженні за кордоном, постачанні озброєнь і, можливо, ППО.

Нагадаємо, 18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Раніше, під час зустрічі в Овальному кабінеті, Трамп не відкинув можливості відправлення американських військових до України для підтримки потенційної мирної угоди.