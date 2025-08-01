Потери врага по состоянию на 1 августа 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1255-е сутки полномасштабной войны составляют 1 054 200 человек.

Потери России в войне на 1 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 августа потеряла:

личного состава – около 1054200 (+940) человек;

танков – 11068 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23068 (+2) ед;

артиллерийских систем – 30944 (+33) ед;

РСЗО – 1451 (+0)ед;

средства ПВО – 1203 (+0) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 49057 (+163);

крылатые ракеты – 3551 (+3);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 56 894 (+72);

специальная техника – 3935 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 1 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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