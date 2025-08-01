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Потери врага по состоянию на 1 августа 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1255-е сутки полномасштабной войны составляют 1 054 200 человек.
Потери России в войне на 1 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 августа потеряла:
- личного состава – около 1054200 (+940) человек;
- танков – 11068 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23068 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 30944 (+33) ед;
- РСЗО – 1451 (+0)ед;
- средства ПВО – 1203 (+0) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 49057 (+163);
- крылатые ракеты – 3551 (+3);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 56 894 (+72);
- специальная техника – 3935 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 1 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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