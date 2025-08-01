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Втрати ворога станом на 1 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 940 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1255-ту добу повномасштабної війни становлять 1054200 осіб.
Втрати Росії у війні на 1 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:
- особового складу – близько 1054200 (+940) осіб;
- танків – 11068 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23068 (+2) од;
- артилерійських систем – 30944 (+33) од;
- РСЗВ – 1451 (+0)од;
- засоби ППО – 1203 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49057 (+163);
- крилаті ракети – 3551 (+3);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56894 (+72);
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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