Втрати ворога станом на 1 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 940 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1255-ту добу повномасштабної війни становлять 1054200 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:

особового складу – близько 1054200 (+940) осіб;

танків – 11068 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23068 (+2) од;

артилерійських систем – 30944 (+33) од;

РСЗВ – 1451 (+0)од;

засоби ППО – 1203 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49057 (+163);

крилаті ракети – 3551 (+3);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 56894 (+72);

спеціальна техніка – 3935 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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