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Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року

військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1255-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 57 авіаударів, скинув 127 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 5 835 обстрілів, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 098 дронів-камікадзе.

Агресор завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах: Медведівка – Чернігівська область; Білогір’я, Веселянка, Григорівка, Степногірськ – Запорізька область; Новотягинка – Херсонська область.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та два артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шістнадцять атак росіян. Минулої доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 331 артилерійський обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував тридцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили сім атак противника у напрямку населених пунктів Григорівка та Виїмка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у напрямку населених пунктів Ступочки, Біла Гора, Часів Яр.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Білої Гори, Степанівки, Русиного Яру.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили сорок сім штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Полтавка, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Покровськ, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив двадцять три атаки у районах населених пунктів: Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися у районах населених пунктів Кам’янське та Малі Щербаки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько