Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2025 года

Продолжается 1255-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес 57 авиаударов, сбросил 127 управляемых бомб.

Кроме этого, произвел 5835 обстрелов, в том числе 126 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4098 дронов-камикадзе.

Агрессор нанес авиационных ударов управляемыми бомбами по населенным пунктам: Медведевка – Черниговская область; Белогорье, Веселянка, Григоровка, Степногорск – Запорожская область; Новотягинка – Херсонская область.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили шестнадцать атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Двуречанского, Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка.

В Лиманском направлении враг атаковал тридцать раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Мирное и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ямполь, Григоровка.

На Северском направлении наши воины успешно остановили семь атак противника в направлении населенных пунктов Григоровка и Выимка.

На Краматорском направлении кафиры шесть раз атаковали в направлении населенных пунктов Ступочки, Белая Гора, Часов Яр.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка и в направлении Белой Горы, Степановки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили сорок семь штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Полтавка, Маяк, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка, и в направлении населенных пунктов Владимировка, Подгорное, Покровск.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил двадцать три атаки в районах населенных пунктов: Запорожье, Ялта, Звезда, Поддубное, Толстой, Мирное, Шевченко, Свободное Поле, Новоселка, Новополье и в направлении населенного пункта Темировка.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении – враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Каменское и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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