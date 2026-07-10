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Потери врага по состоянию на 10 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 460 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1598 сутки полномасштабной войны составляют 1 416 280 человек.
Потери России в войне на 10 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 июля потеряла:
- личного состава – около 1 416 280 (+1 460) человек;
- танков – 12 108 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 24 912 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 45 680 (+52) ед;
- РСЗО – 1 923 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1481 (+2) ед.;
- самолетов – 437 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1 865 (+8) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 400 631 (+1 868) ед;
- крылатых ракет – 4 887 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 118 249 (+339) ед;
- специальной техники – 4 402 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 10 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 114 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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