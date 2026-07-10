Потери врага по состоянию на 10 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 460 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1598 сутки полномасштабной войны составляют 1 416 280 человек.

Потери России в войне на 10 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 июля потеряла:

личного состава – около 1 416 280 (+1 460) человек;

танков – 12 108 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 24 912 (+6) ед;

артиллерийских систем – 45 680 (+52) ед;

РСЗО – 1 923 (+1) ед.;

средств ПВО – 1481 (+2) ед.;

самолетов – 437 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1 865 (+8) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 400 631 (+1 868) ед;

крылатых ракет – 4 887 (+0) ед;

кораблей/катеров – 33 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 118 249 (+339) ед;

специальной техники – 4 402 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 10 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 114 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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