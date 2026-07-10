Втрати ворога станом на 10 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 460 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1598 добу повномасштабної війни становлять 1 416 280 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 липня втратила:

особового складу – близько 1 416 280 (+1 460) осіб;

танків – 12 108 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 24 912 (+6) од.;

артилерійських систем – 45 680 (+52) од.;

РСЗВ – 1 923 (+1) од.;

засобів ППО – 1 481 (+2) од.;

літаків – 437 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 865 (+8) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 400 631 (+1 868) од.;

крилатих ракет – 4 887 (+0) од.;

кораблів / катерів – 33 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 118 249 (+339) од.;

спеціальної техніки – 4 402 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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