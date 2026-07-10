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Втрати ворога станом на 10 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 460 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1598 добу повномасштабної війни становлять 1 416 280 осіб.
Втрати Росії у війні на 10 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 липня втратила:
- особового складу – близько 1 416 280 (+1 460) осіб;
- танків – 12 108 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 24 912 (+6) од.;
- артилерійських систем – 45 680 (+52) од.;
- РСЗВ – 1 923 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 481 (+2) од.;
- літаків – 437 (+0) од.;
- гелікоптерів – 353 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 865 (+8) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 400 631 (+1 868) од.;
- крилатих ракет – 4 887 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 33 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 118 249 (+339) од.;
- спеціальної техніки – 4 402 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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