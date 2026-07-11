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Потери врага по состоянию на 11 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Продолжается 1599-й день полномасштабной войны в Украине.
Продолжается 1599-й день полномасштабной войны в Украине. / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1490 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1599 сутки полномасштабной войны составляют 1 417 770 человек.

Потери России в войне на 11 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 417 770 (+1 490) человек;
  • танков – 12 116 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 922 (+10) ед;
  • артиллерийских систем – 45 754 (+74) ед;
  • РСЗО – 1 924 (+1) ед.; средств ПВО – 1 485 (+4) ед.;
  • самолетов – 437 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 1868 (+3) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 401 925 (+1 294) ед;
  • крылатых ракет – 4 887 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 118 610 (+361) ед;
  • специальной техники – 4 402 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 11 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 11 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 11 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание баллистических ракет, 2 управляемых авиационных ракет и 7 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко