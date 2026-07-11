Потери врага по состоянию на 11 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1490 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1599 сутки полномасштабной войны составляют 1 417 770 человек.

Потери России в войне на 11 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 июля потеряла:

личного состава – около 1 417 770 (+1 490) человек;

танков – 12 116 (+8) ед;

боевых бронированных машин – 24 922 (+10) ед;

артиллерийских систем – 45 754 (+74) ед;

РСЗО – 1 924 (+1) ед.; средств ПВО – 1 485 (+4) ед.;

самолетов – 437 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1868 (+3) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 401 925 (+1 294) ед;

крылатых ракет – 4 887 (+0) ед;

кораблей/катеров – 33 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 118 610 (+361) ед;

специальной техники – 4 402 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 11 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет, 2 управляемых авиационных ракет и 7 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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