Втрати ворога станом на 11 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 490 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1599 добу повномасштабної війни становлять 1 417 770 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 липня втратила:

особового складу – близько 1 417 770 (+1 490) осіб;

танків – 12 116 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 24 922 (+10) од.;

артилерійських систем – 45 754 (+74) од.;

РСЗВ – 1 924 (+1) од.;засобів ППО – 1 485 (+4) од.;

літаків – 437 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 868 (+3) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 401 925 (+1 294) од.;

крилатих ракет – 4 887 (+0) од.;

кораблів / катерів – 33 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 118 610 (+361) од.;

спеціальної техніки – 4 402 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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