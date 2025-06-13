Потери врага по состоянию на 13 июня 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1220 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1206 год полномасштабной войны составляют 1 001 560 человек.

Потери России в войне на 13 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 июня потеряла:

личного состава – около 1001560 (+1220) человек;

танков ‒ 10934 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 22791 (+5) ед;

артиллерийских систем – 29105 (+42) ед;

РСЗО – 1416 (+3) ед;

средства ПВО – 1184 (+0) ед;

самолетов – 416 (+0) ед;

вертолетов – 337 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 40507 (+72);

крылатые ракеты – 3337 (+0);

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;

подлодки ‒ 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 51821 (+106) ед;

специальная техника – 3914 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 13 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

43 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны.

Уточняется, что 28 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 15 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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