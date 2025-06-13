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Потери врага по состоянию на 13 июня 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1220 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1206 год полномасштабной войны составляют 1 001 560 человек.
Потери России в войне на 13 июня 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 июня потеряла:
- личного состава – около 1001560 (+1220) человек;
- танков ‒ 10934 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 22791 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 29105 (+42) ед;
- РСЗО – 1416 (+3) ед;
- средства ПВО – 1184 (+0) ед;
- самолетов – 416 (+0) ед;
- вертолетов – 337 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40507 (+72);
- крылатые ракеты – 3337 (+0);
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
- подлодки ‒ 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 51821 (+106) ед;
- специальная техника – 3914 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 13 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 43 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны.
Уточняется, что 28 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 15 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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