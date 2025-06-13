Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

--0,04

EUR

47,46

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,43

41,35

EUR

48,25

48,00

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ, війна, військові
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1220 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1206 добу повномасштабної війни становлять 1 001 560 осіб.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Втрати Росії у війні на 13 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1001560 (+1220) осіб;
  • танків ‒ 10934 (+1) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 22791 (+5) од;
  • артилерійських систем – 29105 (+42) од;
  • РСЗВ – 1416 (+3) од;
  • засоби ППО ‒ 1184 (+0) од;
  • літаків – 416 (+0) од;
  • гелікоптерів – 337 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40507 (+72) ;
  • крилаті ракети ‒ 3337 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51821 (+106) од;
  • спеціальна техніка ‒ 3914 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни.

Уточнюється, що 28 дронів збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько