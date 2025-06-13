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Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1220 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1206 добу повномасштабної війни становлять 1 001 560 осіб.
Втрати Росії у війні на 13 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 1001560 (+1220) осіб;
- танків ‒ 10934 (+1) од;
- бойових броньованих машин ‒ 22791 (+5) од;
- артилерійських систем – 29105 (+42) од;
- РСЗВ – 1416 (+3) од;
- засоби ППО ‒ 1184 (+0) од;
- літаків – 416 (+0) од;
- гелікоптерів – 337 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40507 (+72) ;
- крилаті ракети ‒ 3337 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни ‒ 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51821 (+106) од;
- спеціальна техніка ‒ 3914 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни.
Уточнюється, що 28 дронів збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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