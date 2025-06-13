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Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1206-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 13 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 124 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 108 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3135 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Козацьке, Новопіль Донецької області; Новозлатопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Приютне, Приморське, Білогір’я, Чумацьке Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу та техніки, 4 артилерійські засоби та два пункти управління російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Вовчанська.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки противника у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив одну наступальну дію поблизу населеного пункту Малинівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив чотири атаки в районі Новоандріївки та в бік Павлівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року

На Придніпровському напрямку агресор провів одну марну спробу просування до позицій наших захисників.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 225 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько