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Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1206-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 209 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросил 124 управляемых бомбы.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Казацкое, Новополье Донецкой области; Новозлатополь, Ольговское, Гуляйполе, Приютное, Приморское, Белогорье, Млечное Запорожской области; Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, 4 артиллерийских средства и два пункта управления российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в районах Волчанска.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 9 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в направлениях Песчаного и Новоплатоновки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населённых пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполевка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголово.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отразили четыре вражеских атаки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано семь боеприкосновений вблизи Временного Яра и в направлении Белой Горы.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Андреевка, Лисовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Удачное, Новосергеевка, Орехово и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравьи.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 34 атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Богатырь, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг производил одно наступательное действие вблизи населенного пункта Малиновка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года

В Ореховском направлении сегодня враг проводил четыре атаки в районе Новоандреевки и в сторону Павловки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года

На Приднепровском направлении агрессор провел одну тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений разной интенсивности. Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиационных бомб, а также совершил 225 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько