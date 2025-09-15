- Тип
Потери врага по состоянию на 15 сентября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1300 сутки полномасштабной войны составляют 1 095 520 человек.
Потери России в войне на 15 сентября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 сентября потеряла:
- личного состава – около 1095520 (+910) человек;
- танков – 11184 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23269 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 32784 (+35) ед;
- РСЗО – 1488 (+1) ед;
- средства ПВО – 1217 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 59409 (+323);
- крылатые ракеты – 3718 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 61698 (+84);
- специальная техника – 3965 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 15 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 59 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
