- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 15 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1300 добу повномасштабної війни становлять 1 095 520 осіб.
Втрати Росії у війні на 15 вересня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 вересня втратила:
- особового складу – близько 1095520 (+910) осіб;
- танків – 11184 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23269 (+2) од;
- артилерійських систем – 32784 (+35) од;
- РСЗВ – 1488 (+1) од;
- засоби ППО – 1217 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59409 (+323);
- крилаті ракети – 3718 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61698 (+84);
- спеціальна техніка – 3965 (+1).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 вересня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.