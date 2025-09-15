Втрати ворога станом на 15 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1300 добу повномасштабної війни становлять 1 095 520 осіб.

Втрати Росії у війні на 15 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 вересня втратила:

особового складу – близько 1095520 (+910) осіб;

танків – 11184 (+0) од;

бойових броньованих машин – 23269 (+2) од;

артилерійських систем – 32784 (+35) од;

РСЗВ – 1488 (+1) од;

засоби ППО – 1217 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59409 (+323);

крилаті ракети – 3718 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 61698 (+84);

спеціальна техніка – 3965 (+1).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

