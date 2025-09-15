Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1300-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 187 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів сімома ракетами та 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4945 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6337 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 15 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 28 керованих бомб, здійснив 193 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося десять боєзіткнень поблизу Вовчанська та у напрямку Одрадного.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Радьківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Дробишеве, Торське.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 25 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Ступочок, Часового Яру та Олександро-Шультиного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Плещіївки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Полтавки, Щербинівки, Софіївки та Степанівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгороднє, Шахове, Вільне, Звірове, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та у бік Новопавлівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника поблизу населених пунктів Іванівка, Ялта, Воскресенка, Новоїванівка, Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько