Потери врага по состоянию на 17 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1530 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1090-е сутки полномасштабной войны составляют 859 920 человек.

Потери России в войне на 17 февраля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 февраля потеряла:

личного состава – около 859 920 (+1530) человек,

танков ‒ 10089 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21063 (+52) ед,

артиллерийских систем – 23222 (+37) ед,

РСЗО – 1283 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1067 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25505 (+128),

крылатые ракеты ‒ 3063 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 37605 (+149) ед,

специальная техника ‒ 3750 (+1)

Пораженные воздушные цели врага на 17 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

83 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

59 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). .

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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