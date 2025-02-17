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Потери врага по состоянию на 17 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

война, потери врага, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1530 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1090-е сутки полномасштабной войны составляют 859 920 человек.

Потери России в войне на 17 февраля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 февраля потеряла:

  • личного состава – около 859 920 (+1530) человек,
  • танков ‒ 10089 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21063 (+52) ед,
  • артиллерийских систем – 23222 (+37) ед,
  • РСЗО – 1283 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1067 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25505 (+128),
  • крылатые ракеты ‒ 3063 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 37605 (+149) ед,
  • специальная техника ‒ 3750 (+1)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 17 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 17 февраля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 83 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.
  • 59 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). .
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 17 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько