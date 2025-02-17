Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1530 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1090-ту добу повномасштабної війни становлять 859 920 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 лютого 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 лютого втратила:

особового складу ‒ близько 859 920 (+1530) осіб,

танків ‒ 10089 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 21063 (+52) од,

артилерійських систем – 23222 (+37) од,

РСЗВ – 1283 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1067 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25505 (+128),

крилаті ракети ‒ 3063 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 37605 (+149) од,

спеціальна техніка ‒ 3750 (+1)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 лютого – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

83-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). .

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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