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Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1530 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1090-ту добу повномасштабної війни становлять 859 920 осіб.
Втрати Росії у війні на 17 лютого 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 лютого втратила:
- особового складу ‒ близько 859 920 (+1530) осіб,
- танків ‒ 10089 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21063 (+52) од,
- артилерійських систем – 23222 (+37) од,
- РСЗВ – 1283 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1067 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25505 (+128),
- крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37605 (+149) од,
- спеціальна техніка ‒ 3750 (+1)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 лютого – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 83-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
- 59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). .
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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