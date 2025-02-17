Карта бойових дій в Україні на 17 лютого 2025 року

Триває 1090-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулось 129 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 95 авіаційних ударів, застосував 5 ракет та скинув 141 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, з них 124 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2932 дрони-камікадзе.

Російський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександрівка Сумської області; Гуляйполе та Кам’янське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських систем, два пункти управління, один засіб ППО, а також дві станції РЕБ російських загарбників.

На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили дві атаки противника в напрямку Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка, Новоплатонівка, Новолюбівка, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Колодязі та Дронівка.

На Сіверському напрямку поблизу населеного пункту Григорівка наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку.

Вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу Часового Яру та Васюківки зупинили українські воїни на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог вісім разів намагався просунутися вперед у районах Кримського та Торецька.

Сорок атак відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новоочеретувате та Новосілка окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили шість штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки, П'ятихаток, Щербаків та Малих Щербаків.

На Придніпровському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій минулої доби не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів дев’ять штурмів позицій українських підрозділів, завдав 51 авіаудару, скинув 80 КАБ та здійснив 495 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема 16 - із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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