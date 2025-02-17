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Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года

военные, война, ВСУ
Великая война длится около трех лет. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1090-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 февраля 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 129 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 95 авиационных ударов, применил 5 ракет и сбросил 141 управляемую авиабомбу. Кроме того, совершил более 5500 обстрелов, из них 124 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2932 дрона-камикадзе.

Российский агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Александровка Сумской области; Гуляйполе и Каменское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских систем, два пункта управления, одно средство ПВО, а также две станции РЭБ российских захватчиков.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска успешно отбили две атаки противника в направлении Волчанска.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года

На Купянском направлении за сутки произошло 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Загрызового, Богуславки и Песчаного.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года

На Лиманском направлении наши войска остановили 13 атак противника. Основные усилия захватчики сосредотачивали в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполевка, Колодцы и Дроновка.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года

На Северском направлении вблизи населенного пункта Григоровка наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года

Восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Васюкивки остановили украинские воины на Краматорском направлении.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года

На Торецком направлении враг восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского и Торецкого.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года

Сорок атак отбили наши защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надеевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новоочеретоватое и Новоселка оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года
Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел девять штурмов позиций украинских подразделений, нанес 51 авиаудара, сбросил 80 КАБ и совершил 495 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в том числе 16 — из реактивных систем залпов.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 17 февраля 2025 года

Напомним, Министерство обороны Украины начало   лицензированное производство современных FPV-дронов   на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько