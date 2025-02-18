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Потери врага по состоянию на 18 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

война, потери врага, ВСУ
Полномасштабная война проходит с 24 февраля 2022 года. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1870 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1091-ые сутки полномасштабной войны составляют 861 090 человек.

Потери России в войне на 18 февраля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 февраля потеряла:

  • личного состава – около 861 090 (+1170) человек,
  • танков ‒ 10101 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21075 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 23275 (+53) ед,
  • РСЗО – 1285 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 1068 (+1) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25686 (+181),
  • крылатые ракеты ‒ 3064 (+1),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 37679 (+74) ед,
  • специальная техника ‒ 3751 (+1)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 18 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько