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Потери врага по состоянию на 18 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1870 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1091-ые сутки полномасштабной войны составляют 861 090 человек.
Потери России в войне на 18 февраля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 февраля потеряла:
- личного состава – около 861 090 (+1170) человек,
- танков ‒ 10101 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21075 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 23275 (+53) ед,
- РСЗО – 1285 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1068 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25686 (+181),
- крылатые ракеты ‒ 3064 (+1),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 37679 (+74) ед,
- специальная техника ‒ 3751 (+1)
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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