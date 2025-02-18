Потери врага по состоянию на 18 февраля 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1870 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1091-ые сутки полномасштабной войны составляют 861 090 человек.

Потери России в войне на 18 февраля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 февраля потеряла:

личного состава – около 861 090 (+1170) человек,

танков ‒ 10101 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21075 (+12) ед,

артиллерийских систем – 23275 (+53) ед,

РСЗО – 1285 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 1068 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25686 (+181),

крылатые ракеты ‒ 3064 (+1),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 37679 (+74) ед,

специальная техника ‒ 3751 (+1)

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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