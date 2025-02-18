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Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває майже три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1091-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 71 авіаційного ударів із використанням двох ракет та 99 КАБ, залучив для ураження 2923 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів, з них 93 - із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ветеринарне, Охрімівка Харківської області; Костянтинівка, Покровськ, Олексіївка, Костянтинопіль, Багатир, Іванопілля, Дніпроенергія Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб ППО, шість засобів ракетних військ і артилерії та п’ять засобів РЕБ/РЛС загарбників.

На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Петропавлівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу Зарічного та Ямполівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року

На Сіверському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року

На Краматорському напрямку ворог вчинив шість атак на позиції наших військ в районі Часового Яру.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог п’ять разів атакував українські підрозділи біля Торецька.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора в районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 23 атаки загарбників в районі Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах Щербаків та Нестерянки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року

На решті напрямків противник активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В Курській області минулої доби українські воїни відбили 13 атак загарбників, також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 30 КАБ та здійснив 573 обстріли, 11 з яких - із РСЗВ.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2025 року

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько