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Втрати ворога станом на 18 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, втрати ворога, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ за останню добу ліквідували 1870 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1091-ту добу повномасштабної війни становлять 861 090 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 лютого 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 лютого втратила:

  • особового складу ‒ близько 861 090 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 10101 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21075 (+12) од,
  • артилерійських систем – 23275 (+53) од,
  • РСЗВ – 1285 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 1068 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25686 (+181),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37679 (+74) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3751 (+1)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 18 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 лютого – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •   103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
  • 67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). 
Фото 3 — Втрати ворога станом на 18 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько