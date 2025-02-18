Втрати ворога станом на 18 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1870 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1091-ту добу повномасштабної війни становлять 861 090 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 лютого 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 лютого втратила:

особового складу ‒ близько 861 090 (+1170) осіб,

танків ‒ 10101 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 21075 (+12) од,

артилерійських систем – 23275 (+53) од,

РСЗВ – 1285 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1068 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25686 (+181),

крилаті ракети ‒ 3064 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 37679 (+74) од,

спеціальна техніка ‒ 3751 (+1)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 лютого – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.