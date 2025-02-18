Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года

Продолжается 1091-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 февраля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 71 авиационный удар с использованием двух ракет и 99 КАБ, привлек для поражения 2923 дрона-камикадзе. Также враг совершил около пяти тысяч артиллерийских обстрелов, из них 93 из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ветеринарное, Охримовка Харьковской области; Константиновка, Покровск, Алексеевка, Константинополь, Богатырь, Иванополье, Днепроэнергия Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство ПВО, шесть средств ракетных войск и артиллерии и пять средств РЭБ/РЛС захватчиков.

На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Тополя, Петропавловка, Глушковка, Загрызово и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Старался продвинуться вперед вблизи Заречного и Ямполевки.

На Северском направлении наши войска отразили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак на позиции наших войск в районе Часового Яра.

За прошедшие сутки на Торецком направление во враг пять раз атаковало украинские подразделения возле Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лысовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надеевки, Ясенового, Улаков, Андреев.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 23 атаки захватчиков в районе Новоселки, Ровно, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили две атаки в районах Щербаков и Нестерянки.

По остальным направлениям противник активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 13 атак захватчиков, также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 30 КАБ и совершил 573 обстрела, 11 из которых — из РСЗО.

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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