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Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года

военные, война, ВСУ
Великая война длится около трех лет. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1091-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 февраля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 71 авиационный удар с использованием двух ракет и 99 КАБ, привлек для поражения 2923 дрона-камикадзе. Также враг совершил около пяти тысяч артиллерийских обстрелов, из них 93 из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ветеринарное, Охримовка Харьковской области; Константиновка, Покровск, Алексеевка, Константинополь, Богатырь, Иванополье, Днепроэнергия Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство ПВО, шесть средств ракетных войск и артиллерии и пять средств РЭБ/РЛС захватчиков.

На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Тополя, Петропавловка, Глушковка, Загрызово и в направлении Новоосинового.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Старался продвинуться вперед вблизи Заречного и Ямполевки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года

На Северском направлении наши войска отразили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак на позиции наших войск в районе Часового Яра.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года

За прошедшие сутки на Торецком направление во враг пять раз атаковало украинские подразделения возле Торецка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лысовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надеевки, Ясенового, Улаков, Андреев.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 23 атаки захватчиков в районе Новоселки, Ровно, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года

На Ореховском направлении украинские защитники отразили две атаки в районах Щербаков и Нестерянки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года

По остальным направлениям противник активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 13 атак захватчиков, также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 30 КАБ и совершил 573 обстрела, 11 из которых — из РСЗО.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2025 года

Напомним, Министерство обороны Украины начало   лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько