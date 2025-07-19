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Потери врага по состоянию на 19 июля 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1242 сутки полномасштабной войны составляют 1040950 человек.
Потери России в войне на 19 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 июля потеряла:
- личного состава – около 1040950 (+1120) человек;
- танков – 11032 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23012 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 30531 (+46) ед;
- РСЗО – 1442 (+1) ед;
- средства ПВО – 1198 (+1) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 46712 (+163);
- крылатые ракеты – 3492 (+1);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 55606 (+112);
- специальная техника – 3932 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 19 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают, что сбито 208 средств воздушного нападения противника.
- 185 ударных БпЛА типа Shahed;
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23
- 7 крылатых ракет Искандер-К;
- 9 крылатых ракет Х-101.
Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей – локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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