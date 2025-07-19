Потери врага по состоянию на 19 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1242 сутки полномасштабной войны составляют 1040950 человек.

Потери России в войне на 19 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 июля потеряла:

личного состава – около 1040950 (+1120) человек;

танков – 11032 (+0) ед;

– 11032 (+0) ед; боевых бронированных машин – 23012 (+7) ед;

артиллерийских систем – 30531 (+46) ед;

РСЗО – 1442 (+1) ед;

средства ПВО – 1198 (+1) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 46712 (+163);

крылатые ракеты – 3492 (+1);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 55606 (+112);

специальная техника – 3932 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 19 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают, что сбито 208 средств воздушного нападения противника.

185 ударных БпЛА типа Shahed;

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23

7 крылатых ракет Искандер-К;

9 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей – локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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