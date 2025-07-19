Карта боевых действий в Украине на 19 июля 2025 года

Продолжается 1242-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений.

Захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 71 авиационный удар, применили шесть ракет и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу. Кроме того, привлекли для поражения 3843 дрона-камикадзе и произвели 5825 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Шостка Сумской области; Железнодорожное, Новоданиловка, Плавные Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления и шесть других важных целей противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 38 боестолкновений. Враг нанес десять авиационных ударов, сбросил семнадцать управляемых бомб, совершил 351 артиллерийский обстрел, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и Красное Первое.

На Купянском направлении в сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и Кондрашовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Коровой Яр, Карповка, Колодец, Шандриголово, Торское и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении, в районах Григоровки, Серебрянки и Выемки, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районах Орехово-Василовки, Белой Горы, Предтечиного и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Калиновки, Нелиповки и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенного пункта Филиал и в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверевое, Новоторецкое, Котлино, Молодецкое, Молодецкое.

В Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Звезда, Свободное Поле, Новополь, Зеленое Поле, Малиевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре вражеских атаки вблизи населенного пункта Каменское.

В Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. Сейчас линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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