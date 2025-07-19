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Втрати ворога станом на 19 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1242 добу повномасштабної війни становлять 1 040 950 осіб.
Втрати Росії у війні на 19 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 липня втратила:
- особового складу – близько 1040950 (+1120) осіб;
- танків – 11032 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23012 (+7) од;
- артилерійських систем – 30531 (+46) од;
- РСЗВ – 1442 (+1) од;
- засоби ППО – 1198 (+1) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163);
- крилаті ракети – 3492 (+1);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55606 (+112);
- спеціальна техніка – 3932 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 липня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що збито 208 засобів повітряного нападу противника а саме:
- 185 ударних БпЛА типу Shahed;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23
- 7 крилатих ракет Іскандер-К;
- 9 крилатих ракет Х-101.
Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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