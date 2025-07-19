Втрати ворога станом на 19 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1242 добу повномасштабної війни становлять 1 040 950 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 липня втратила:

особового складу – близько 1040950 (+1120) осіб;

танків – 11032 (+0) од;

– 11032 (+0) од; бойових броньованих машин – 23012 (+7) од;

артилерійських систем – 30531 (+46) од;

РСЗВ – 1442 (+1) од;

засоби ППО – 1198 (+1) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163);

крилаті ракети – 3492 (+1);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 55606 (+112);

спеціальна техніка – 3932 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що збито 208 засобів повітряного нападу противника а саме:

185 ударних БпЛА типу Shahed;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23

7 крилатих ракет Іскандер-К;

9 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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