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Втрати ворога станом на 19 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Втрати ворога, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1242 добу повномасштабної війни становлять 1 040 950  осіб.

Втрати Росії у війні на 19 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 липня втратила:

  • особового складу – близько 1040950 (+1120) осіб;
  • танків  – 11032 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23012 (+7) од;
  • артилерійських систем – 30531 (+46) од;
  • РСЗВ – 1442 (+1) од;
  • засоби ППО – 1198 (+1) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163);
  • крилаті ракети – 3492 (+1);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55606 (+112);
  • спеціальна техніка – 3932 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 19 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що збито 208 засобів повітряного нападу противника а саме:

  • 185 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 
  • 7 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 9 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 19 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко