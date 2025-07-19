Карта бойових дій в Україні на 19 липня 2025 року

Триває 1242-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень.

Загарбники завдали по території України двох ракетних та 71 авіаційного удару, застосували шість ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3843 дрони-камікадзе та здійснили 5825 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Шостка Сумської області; Залізничне, Новоданилівка, Плавні Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління та шість інших важливих цілей противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 38 боєзіткнень. Ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинув сімнадцять керованих бомб, здійснив 351 артилерійський обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень у районах Оріхово–Василівки, Білої Гори, Предтечиного та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Диліївки, Щербинівки, Калинівки, Неліпівки та Олександро–Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в бік населеного пункту Філія та у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоторецьке, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Камишувахи.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку населених пунктів Дніпровське, Садове, Придніпровське, в районі населеного пункту Гола Пристань та острова Козульський.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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